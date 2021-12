Coronavirus : 5 informations à savoir sur le nouveau vaccin Novavax

Vers un cinquième vaccin pour lutter contre le Covid-19 au sein de l'UE ? Ce lundi 20 décembre, le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a en tout cas autorisé la commercialisation d'un nouveau sérum de la firme américaine Novavax.

"Après une évaluation approfondie, le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a conclu par consensus que les données sur le vaccin étaient solides et répondaient aux critères de l'UE en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité", a indiqué l'agence.

Novavax devient le cinquième vaccin autorisé dans l'UE, après ceux des fabricants Pfizer-BioNTech (USA, Allemagne), Moderna (USA), AstraZeneca (Grande-Bretagne) et Johnson&Johnson (USA). Il "soutiendra les campagnes de vaccination dans les États membres de l'UE pendant une phase cruciale de la pandémie", a souligné l'EMA, alors que le variant Omicron, particulièrement contagieux, gagne du terrain.

1 - Pas de technologie à ARN messager

À la différence des produits de Pfizer ou Moderna, le sérum Novavax n'utilise pas la technologie dite de l'ARN messager. Ce vaccin privilégie la technique dite à "protéine recombinante", c'est-à-dire qu'il contient des molécules reproduisant la protéine Spike du Sars-CoV-2. Cette imitation provoque alors une réponse du système immunitaire.

2 - Facile d'utilisation

L'avantage du Novavax dans la campagne vaccinale est qu'il ne nécessite pas d'être stocké dans des frigos à très basses températures. Le sérum peut être conservé dans des réfrigérateurs plus classiques avec une température comprise entre 2° et 8°C. Facilitant donc la logistique mise en place.

Il est administré en deux injections, généralement le bras, à trois semaines d'intervalle. Les effets indésirables observés dans les études étaient généralement légers ou modérés et ont disparu quelques jours après la vaccination.

3 - Efficace contre les cas graves...

Selon les essais cliniques réalisés, ce nouveau sérum a démontré une efficacité de 90,4 % contre la Covid-19, et de 100 % contre les cas graves à modérés.

Les essais cliniques principaux – l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux États-Unis et au Mexique – impliquant plus de 45.000 personnes, ont montré "environ 90%" d'efficacité pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid.

4 - Mais encore à tester sur le variant Omicron

En revanche, le régulateur européen a reconnu que des vérifications supplémentaires devaient avoir lieu pour confirmer l'efficacité du Novavax contre le variant Omicron, qui devrait devenir majoritaire en Europe d'ici le début de l'année prochaine.

L'UE a déjà passé commande

L'Union européenne mise sur ce vaccin pour tenter d'endiguer la cinquième, voir la sixième, vague de coronavirus qui menace le continent. Près de 200 millions de doses ont déjà été commandées. En France, aucune n'a été livrée, faute d'autorisation des autorités.