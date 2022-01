Vaccination contre le coronavirus : au Québec, l'armée déployée en renfort

Alors que le Québec connaît une forte augmentation des cas liée à la propagation du variant Omicron, l'armée canadienne a été déployée en renfort lundi au Québec pour fournir une aide logistique à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Le lieutenant Daniel Alejandro Pineda Revelo, officier des affaires publiques au ministère de la Défense, a affirmé que "les tâches assignées aux Forces armées canadiennes pourraient comprendre l'accueil des personnes au centre, l'orientation des personnes à travers les étapes pour se faire vacciner et le nettoyage et la désinfection des surfaces et des zones", ajoutant que, pour le moment, l'armée se concentrera sur la région de Montréal.

Selon les médias locaux, quelque 200 militaires devraient arriver dans différents centres de vaccination. Ce déploiement survient après une demande officielle formulée mi-décembre par le Québec, dont le réseau de santé est malmené par une pénurie de personnel aggravée par la pandémie.

L'arrivée des militaires intervient également à la veille de l'ouverture de la prise de rendez-vous d'une dose de rappel du vaccin pour les Québécois âgés de 18 à 59 ans, selon un calendrier dégressif qui s'étale tout au long du mois de janvier en fonction de l'âge. Au total, 82% de la population âgée de 5 ans et plus a reçu deux doses de vaccin anti-Covid et 17% en a reçu une troisième, selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé du Québec.

Un couvre-feu nocturne de 22h à 5h

Le Québec a annoncé avoir recensé lundi quelque 15.293 nouveaux cas et 15 décès supplémentaires liés au coronavirus. En outre, 165 personnes de plus étaient hospitalisées sur un total de 1.396. Confronté à des contaminations record depuis plusieurs semaines, le Québec avait annoncé la semaine dernière un arsenal de nouvelles mesures comprenant notamment le retour du couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin dans l'ensemble de la province.

Les rassemblements privés sont désormais limités à la bulle familiale, les salles des restaurants sont fermées et la rentrée scolaire a été repoussée. La province a aussi autorisé les travailleurs de la santé testés positifs et asymptomatiques à continuer à travailler. Au printemps 2020, plus de 1.500 militaires étaient déjà venus prêter main-forte au Québec et en Ontario dans les résidences pour personnes âgées, touchées de plein fouet par le coronavirus, en raison de cette pénurie chronique de main d'œuvre.