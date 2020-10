États-Unis : Valérie Trierweiler dresse le portrait de Jill, l'épouse de Joe Biden

publié le 14/10/2020 à 19:29

Nous allons parler cette semaine des First Ladies. À l’heure où l’on ne parle que de Melania Trump, présentons Jill Biden, l'épouse du candidat démocrate à la Maison Blanche.

Il y a un mystère autour de Melania Trump : on sent qu’elle ne suit qu’à contre-cœur la campagne de son mari, la politique de son mari et même son mari. On se souvient tous de ces images où elle refuse de lui prendre la main. Mais personne ne peut prétendre être dans l’intimité des couples.

De son côté, Jill Biden est présentée comme l’anti-Melania. Plutôt discrète, elle était la seconde First Lady quand son mari était vice-président, sous la présidence de Barack Obama. N’anticipons pas les résultats de l’élection américaine mais elle pourrait, cette fois devenir la véritable First Lady.

Jill a le profil d’une Hillary Clinton. Depuis des années, elle est la principale conseillère de Joe Biden. Une situation qui n'a pas été facile puisqu'elle a dû endosser le "rôle" de remplaçante.

Une famille recomposée

Jill Biden a succédé à la première épouse du candidat démocrate, décédée dans un accident de voiture avec leur petite fille de treize mois. Joe Biden s’était alors retrouvé seul avec ses deux petits garçons. C’est d’abord auprès d’eux que Jill s’est faite accepter.

Aujourd’hui, la potentielle future First Lady des États-Unis s’appuie sur cet évènement tragique pour affirmer au peuple américain qu’il est possible de se rassembler comme l'a fait cette famille brisée. 43 ans plus tard, le couple est plus uni que jamais : ils se sont mariés en 1977, après cinq demandes de Joe Biden ! Leur union ne date donc pas d’hier.

Si Jill a un profil à la Hillary, elle a aussi un petit côté Brigitte Macron





Si Jill a un profil à la Hillary, elle a aussi un petit côté Brigitte Macron : âgée de 69 ans, elle appartient à la même génération. Par ailleurs, Jill Biden est professeure comme Brigitte : elle enseignait l’anglais (Brigitte c’était le français). Rappelons qu'elle a passé son doctorat de sciences de l’éducation à 56 ans. L’éducation c’est sa passion comme Brigitte. Jill Biden a d’ailleurs continué à enseigner quand elle était seconde First Lady : du jamais vu !

Cette enseignante est toujours en activité, en participant notamment à des événements consacrés à l’éducation. Elle a d’ailleurs enregistré son discours pour la convention démocrate depuis la salle de classe du collège où elle exerce. Jill Biden, c’est le genre de femme qui ne se laisse pas faire. Elle n'est pas du genre à se laisser imposer des consignes par le cabinet de son mari.

À la fois sportive et fêtarde

Enfin, Jill Biden est à la fois sportive et fêtarde. Elle court 8 km chaque jour et quand elle était jeune, elle avait ouvert un bar avec son premier mari où se ruaient tous les étudiants. Elle a été une adolescente rebelle et il en reste toujours quelques traces.



Et puis, Jill n’a peur de rien : elle a dégagé une militante anti-Biden lors d’un meeting de son mari, avant même que la sécurité n’intervienne. Les médias américains s’en sont offusqués, moi j’adore ! Alors on espère, pour toutes les femmes, que Jill Biden devienne la prochaine First Lady. En tout cas, moi je vote Jill !