États-Unis : une fusillade à Times Square fait 3 blessés, dont un enfant

Times Square à New York le 8 mai 2021, après qu'une fusillade ait éclaté.

publié le 09/05/2021 à 03:33

Une fusillade survenue ce samedi 8 mai à Times Square, à New-York, a fait trois blessés : deux femmes et un enfant de quatre ans. Le motif de la fusillade est pour l'heure toujours inconnue, a indiqué la police new-yorkaise.

La fusillade a éclaté juste avant 17h00, heure locale (21h00 GMT), au carrefour de la 7e Avenue et de la 44e rue, a indiqué un porte-parole. Les trois victimes ont été hospitalisées dans un hôpital de Manhattan, leur vie n'était pas en danger, a-t-il précisé. Pour l'heure, aucune arrestation n'a encore été effectuée et la police a ajouté que l'"enquête était toujours en cours", sans donner plus de détails. Un point presse était prévu dans la soirée.

"Heureusement, ces passants innocents sont dans un état stable", a tweeté le maire de la ville, Bill de Blasio. "Les auteurs de cette violence sont recherchés et la police les amènera devant la justice. Le flot d'armes illégales qui arrivent à New York doit s'arrêter", a-t-il ajouté.

166% de fusillades en plus au mois d'avril

Depuis que les théâtres ont fermé en mars 2020, Times Square, pourtant haut lieu du tourisme avant la pandémie, a changé. Selon un récent rapport de la Times Square Alliance, une association de commerçants du quartier, la zone a enregistré 25 crimes violents au premier trimestre 2021, contre 17 sur la même période de 2020.

Toutefois, les théâtres du quartier devraient commencer à rouvrir le 14 septembre, et le maire de New York a également annoncé une grande campagne pour relancer le tourisme à partir du mois de juin.

Depuis l'été 2020, les fusillades à New York ont fortement augmenté. Selon les dernières statistiques officielles, la ville a recensé 149 fusillades en avril, contre 56 en avril 2020, soit une hausse de 166%. La criminalité en général était en hausse de 30% sur la même période.