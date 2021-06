États-Unis : un lycéen évoquant son orientation sexuelle censuré par son proviseur

Le jeune homme a finalement reçu une standing ovation de la part du public. Jeudi 17 juin, Bryce Dershem, un lycéen major de sa promotion, a été invité à prononcer un discours pour marquer la fin de l'année scolaire. Tandis que le jeune homme de 18 ans venait tout juste d'évoquer son coming-out en tant que queer, son micro a été coupé avant qu'il ne soit rejoint par Robert Tull, le proviseur de l'Eastern Regional High School, un lycée du New Jersey, aux États-Unis.

L'homme s'est avancé vers la scène avant de, semble-t-il, débrancher des fils électriques. Une fois sur l'estrade, ce dernier a récupéré le micro ainsi que le discours manuscrit du lycéen. Le proviseur en a également profité pour lui glisser une nouvelle copie du texte, celle-ci pré-approuvée par l'administration de l'établissement scolaire, rapporte le Huffpost.

Peu sensible à la tentative de censure, Bryce Dershem a finalement poursuivi son discours de mémoire, sous les encouragements des autres étudiants présents. Le jeune homme a ainsi pu évoquer des thèmes qui lui tenait à cœur comme son anorexie et la santé mentale des lycéens, avant d'être très largement applaudi par son audience. Un peu plus tôt dans la journée, il avait déjà refusé d'enlever le drapeau arc-en-ciel qu'il portait sur sa robe de cérémonie comme le lui demandait un administrateur de l'établissement.

Le lendemain, Michael Dershem, le père du jeune homme, a posté les images du discours et de sa courte interruption sur Youtube. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et Bryce a reçu de nombreux soutiens, notamment celui de Phil Murphy, le gouverneur du New Jersey. "Je suis si fier de vous", a ainsi écrit l'élu sur Twitter, promettant "à tous nos jeunes LGBTQIA+ de nous battre à vos côtés pour l'égalité, l'inclusion et le respect".