Une femme transgenre pourrait remporter l'élection Miss USA pour la première fois. Kataluna Enriquez, âgée de 27 ans, a remporté l'élection Miss Nevada 2021, dimanche 27 juin. Elle avait d'abord gagné le titre de Miss Silver State USA, une des plus grandes compétitions permettant de se qualifier à l'élection de Miss Nevada, où elle était, là aussi, la première femme transgenre a remporté la couronne.

Selon le Las Vegas review journal, la jeune candidate a commencé à participer à des concours de beauté en 2016. Avant de participer à des concours avec des femmes cisgenres, dont le genre coïncide avec le sexe biologique, la jeune Américaine ne participait qu'à des compétitions réservées aux personnes transgenres, en parallèle de son activité de mannequin. Ce n'est qu'en 2020 que Kataluna Enriquez a décidé de franchir le cap.

Kataluna Enriquez souhaite défendre la diversité

Kataluna Enriquez a confié au quotidien qu'elle avait à cœur de partager son histoire pour montrer qu'elle n'est "plus qu'un simple corps". Elle souhaite, à travers cette élection, défendre la diversité : "Ce sont des choses que je n'ai pas eues en grandissant et qui manquent encore dans le monde. Aujourd'hui je suis une fière femme transgenre de couleur et j'ai appris que mes différences sont des forces et non des faiblesses".



Le 29 novembre 2021, Kataluna Enriquez représentera l'État du Nevada lors de l'élection de Miss USA. Elle pourrait donc être sacrée première femme transgenre à l'élection nationale, et la deuxième femme transgenre à participer au concours de Miss Univers, trois ans après l'Espagnole Angela Ponce.