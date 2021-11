COP26 : la planète, grande perdante du sommet sur le climat

Alors que la COP26 a lieu jusqu'au 12 novembre, que l'urgence climatique est là, que les chefs d'État appellent à la mobilisation, que le président de la COP prévient : "La COP26 est notre dernier espoir", dans le même temps, dans le ciel de Glasgow, plus de 400 jets privés ont été recensés pour amener les grands de ce monde pour se retrouver au chevet de la planète.

Un jet privé pollue en moyenne 10 fois plus qu'un avion de ligne. Des vols qui ont émis autant de CO2 que 1.600 écossais en un an, selon la presse britannique. En plus des avions, il y a les voitures : 80 rien que pour la délégation américaine de Joe Biden, qui disait que "les États-Unis étaient revenus autour de la table pour montrer l'exemple".

Face à la polémique, plusieurs représentants ont réagi : Boris Johnson a affirmé que son jet volait grâce à des bio-carburants. Pour les défenseurs de l'environnement, ils auraient du prendre des avions de ligne ou des trains.