Un jeu vidéo simulant une fusillade en milieu scolaire a bien failli voir le jour aux États-Unis. Mais c'était sans compter sur l'émoi suscité par la nouvelle, moins de deux semaines après la fusillade qui a fait dix morts dans le lycée de Sante Fe, au Texas. En effet, près de 200.000 personnes ont signé une pétition sur le site change.org pour que la société Valve Corporation ne sorte pas "Active Shooter".



"Nous avons retiré le développeur Revived Games et l'éditeur ACID de Steam", a ainsi indiqué la société dans un communiqué, en référence aux concepteurs du jeu vidéo polémique. Ce dernier aurait dû voir le jour le 6 juin prochain et aurait été vendu entre cinq et dix dollars. Les joueurs auraient eu le choix : endosser le rôle du tireur, ou se placer du côté des policiers d'intervention.

Une fusillade en milieu scolaire par semaine

Parmi les dernières fusillades en milieu scolaire qui ont frappé les États-Unis, deux ont particulièrement marqué l'opinion publique : celle de Santa Fe, le 18 mai, et celle du lycée de Parkland (Floride) en février, pendant laquelle le tueur de 19 ans a tué 17 personnes. En moyenne, le pays en enregistre en moyenne une par semaine. En 2015, le Centre fédéral de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avait recensé au total 36.252 morts par arme à feu.

Donald Trump maintient pourtant une position ferme sur le sujet. Le 4 mai dernier, le président américain a une nouvelle fois soutenu le lobby pro-armes en promettant de défendre le second amendement, et en congratulant de "véritables patriotes" les citoyens armés. Le tout avant de mimer les exécutions de novembre 2015 au Bataclan en avançant que le port d'arme aurait changé la donne.



"Ça aurait été une toute autre histoire", avait assuré Trump. En France, le Centre d'Epidémiologie sur les Causes Médicales de Décès (CépiDc de l'Inserm) comptait pourtant 1.594 décès par armes à feu en 2014. Soit 22,7 fois moins qu'aux États-Unis.