publié le 04/05/2018 à 22:23

Et Donald Trump défendit, une nouvelle fois, le port d'armes à feu. Le président américain, qui s'est exprimé ce vendredi 4 mai devant la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, a réitéré son attachement au port d'armes. En prenant l'exemple des attentats de Paris, le 13 novembre 2015, Donald Trump a martelé que le drame aurait pu être évité si les armes étaient autorisées en France.





"Personne n'a d'arme à Paris et on se souvient tous des 130 personnes (tuées) et du nombre énorme de personnes horriblement, horriblement blessées", a-t-il affirmé dans son discours. "Elles ont été tuées brutalement par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là ; boum, viens là ; boum, viens là", a raconté le président, mimant avec la main le geste d'un jihadiste tirant au pistolet sur les victimes.

Et de développer : "Mais si un employé, ou juste un client avait eu une arme, ou si l'un de vous dans l'assistance avait été là avec une arme pointée dans la direction opposée, les terroristes aurait fui ou se seraient faits tirer dessus, et ça aurait été une toute autre histoire".

Le milliardaire prononçait ce discours devant la NRA six semaines après la plus grande manifestation anti-armes jamais organisée aux États-Unis. Si la législation en est restée inchangée, le président américain a ré-exprimé son soutien sans faille à la NRA, comme le lobby l'avait fait tout au long de sa course à la Maison Blanche.