publié le 20/04/2018 à 14:02

Alors que des manifestations sont attendues ce vendredi 20 avril aux États-Unis pour l'anniversaire de la tuerie du lycée Columbine, une nouvelle étude révèle que les étudiants américains ne se sentent pas en sécurité dans leur établissement.



19 ans après cette attaque qui avait fait 13 morts, "de plus en plus de jeunes portent cette peur en eux à cause de l'inaction de ceux élus pour les protéger" a déclaré au Times Kris Brown, un militant anti-armes.

Selon l'étude menée par le centre de recherches Pew Research, 57% des étudiants américains craignent qu'une fusillade ait lieu dans leur établissement. 25% sont même "très inquiets". Seuls 13% des étudiants ne se sentent pas concernés. De leurs côtés, les parents d'élèves sont 63% à se sentir "quelque peu inquiets" pour leurs enfants.

39% pensent qu'armer les professeurs serait efficace

Sur la politique de prévention à adopter, 86% des jeunes estiment qu'interdire la vente d'armes à feu aux personnes avec des maladies mentales ainsi que d'améliorer le contrôle de la santé mentale serait efficace. A contrario, seulement 39% d'entre eux pensent qu'armer les professeurs le serait.



Le débat sur le port d'armes divise les États-Unis. Depuis le début de 2018, 18 fusillades ont eu lieu dans des écoles américaines, dont celle de Parkland, le 14 février. Cette dernière a fait 17 morts. C'est elle qui a notamment initié le mouvement "Never again" (Plus jamais ça) dénonçant la politique américaine sur le port d'armes à feu. Plus d'un million de personnes étaient descendues dans la rue aux États-Unis le 25 mars dernier afin de manifester contre les armes, un rassemblement historique.