publié le 20/04/2018 à 12:01

Un classement emprunt de symboles, comme toujours. C'est pour cela que chaque année, le classement des 100 personnalités les plus influentes établi par Time est scruté. La cuvée 2018 est encore une fois pleine de prises de positions de la part de la rédaction du magazine, qui a porté les rescapés de la fusillade de Parkland très haut de son Top 100.



Cameron Kasky, Jaclyn Corin, David Hogg, Emma Gonzalez et Alex Wind, cinq adolecentes et adolescents fondateurs du mouvement #Enough en faveur du contrôle des armes à feu aux États-Unis, sont devenus les symboles d'une lutte qui tiraille le pays.

Pour mettre en valeur le combat de ces militants, qui ont vu 17 de leurs camarades abattus au lycée Marjory Stoneman Douglas en Floride, Time a demandé à Barack Obama de prendre la plume. Le 44e président des États-Unis a été à la hauteur de la tâche.

"Rejeter les vieilles contraintes, la lâcheté trop souvent déguisée en sagesse"

"Cette fois, quelque chose de différent se passe. Cette fois, nos enfants nous appellent à rendre des comptes", exhorte le premier président noir du pays. Après avoir relevé que les jeunes de Parkland n'ont pour la plupart pas le droit de voter, et qu'ils n'ont pas la puissance des lobbyistes du camp adverse, Barack Obama rappelle qu'"ils ont le pouvoir si souvent inhérent à la jeunesse : revoir le monde; rejeter les vieilles contraintes, les conventions périmées et la lâcheté trop souvent déguisée en sagesse".



Une plume aussi belle qu'acérée de la part du démocrate, qui n'a jamais pu en 8 ans de mandat se défaire de la pression de la National Rifle Association (NRA), dont les milliards dépensés en lobbying, en financements de campagnes et en publicités pro-armes à feu restent redoutables. D'autant qu'une importante partie du pays reste attachée au second amendement de la constitution, qui confère le droit de se défendre à chaque citoyen.

L'espoir renaît avec les générations futures

"Les politiques de la peur de la NRA influencent encore une grande partie du pays. Les progrès seront lents et frustrants", prévient-il. "Alors que ces jeunes leaders font cause commune avec les Afro-Américains et les Latinos - les victimes disproportionnées de la violence armée - et atteignent l'âge de voter, les possibilités de changements significatifs ne cessent d'augmenter", ajoute-t-il avec une vision pleine d'espoir. En mars dernier, l'appelle à des manifestations pro-contrôle des armes à feu a fait descendre plus d'un million de personnes à travers les États-Unis.