publié le 14/03/2018 à 12:03

Une minute pour chacune des 17 victimes de la tuerie de Parkland (Floride). C'est le principe du "National School Walkout" [lien en anglais], une cérémonie honorée le 14 mars 2018 à 10 heures par des milliers de lycéens américains à travers tout le pays. L'objectif est double. D'une part, rendre un dernier hommage aux personnes tuées le 14 février dernier. De l'autre, il s'agit d'interpeller les pouvoirs publics pour les pousser à réformer la loi sur le port d'armes aux États-Unis.



Plus de 2.500 "National School Walkout" devraient être célébrés. Les élèves marcheront et observeront plusieurs minutes de silence en brandissant pour certains des rubans orange, le symbole de la lutte contre les violences par armes à feu aux États-Unis.

Les organisateurs de ces cérémonies sont issus de la Women's March, mouvement destiné à promouvoir les droits et la liberté des femmes en opposition à la politique et aux déclarations de Donald Trump. Ces "Marches des femmes" avaient réunis des millions de gens dans les rues aux États-Unis et dans le monde au début de l'année 2017.