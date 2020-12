États-Unis : qui est Pete Buttigieg, le futur ministre des Transports ?

publié le 16/12/2020 à 07:04

C'est un nom que l’on a appris à connaître et à prononcer : Pete Buttigieg. Quand il est apparu sur la scène politique nationale, à 37 ans, Pete Buttigieg n’avait pas un bagage politique impressionnant. C'était alors le maire de South Bend, une ville de 100.000 habitants dans l’Indiana.



Il a tenté sa chance à la primaire démocrate et les Américains ont découvert quelqu’un de brillant, bon orateur, ouvertement homosexuel. En tant que militaire, il a été en opération extérieure en Afghanistan.

Signe qu’il devenait quelqu’un sur qui il fallait compter, Donald Trump s’est moqué de lui en faisant mine de ne pas pouvoir prononcer son nom. En général, le milliardaire se moque de personnes qui comptent à ses yeux. Cela n'a pas manqué, Pete Buttigieg a fait des débuts fracassants. Lors du premier caucus de l’Iowa, il était à égalité avec Bernie Sanders, reléguant Joe Biden loin derrière. Pendant quelques jours, la question s’est posée : et si c’était lui l’avenir ?

Un geste apprécié par le président

Et puis, à partir de la Caroline du Sud, Joe Biden a pu compter sur le vote de la communauté noire. Il a pris une avance décisive et Buttigieg a été le premier à se désister et à se ranger derrière la candidature de Biden. Ce soutien a consolidé la candidature du président élu. Le ralliement de Bernie Sanders a ensuite été décisif. On se rappelle que les ralliements tardifs et de mauvaise grâce derrière la candidature d’Hillary Clinton lui avaient sans doute coûté la victoire en 2016.

Joe Biden apprécie le Buttigieg politique, mais aussi l’homme. Ils ont beaucoup échangé pendant la campagne, notamment avant les débats télévisés face à Donald Trump. "Il me rappelle Beau", a même avoué le président élu, faisant référence à son fils décédé d’une tumeur au cerveau en 2015. "C’est le plus beau compliment que je puisse faire à quelqu’un", a poursuivi Biden.

Pourquoi le ministère des Transports ?

Le ministère des Transports qui lui est proposé est stratégique. Avec un budget de 90 milliards de dollars, il gère les infrastructures routières mais aussi le trafic et la sécurité aérienne.

Buttigieg devra continuer à suivre le transport des vaccins. Dans son programme, Joe Biden a promis de dépenser des milliards pour améliorer les infrastructures et rendre les transports moins polluants. Il souhaite respecter sa promesse de lutter contre le réchauffement climatique. Ce n’est donc pas un poste de consolation.

Un message pour la communauté LGBT

Ça paraît étrange tant les mentalités ont évolué, mais s’il est confirmé, Buttigieg serait le premier homme politique américain ouvertement homosexuel à occuper un poste au sein d'un cabinet ministériel. Un leader de la communauté LGBT évoque un geste fort dont l’impact ira bien au-delà de son ministère. Cette nomination va dans le sens de ce que veut construire Joe Biden : un gouvernement qui reflète l’Amérique. Pete Buttigieg est marié. Son mari Chasten était souvent à ses côtés pendant les primaires. Le couple a même fait la Une du Time avec le titre "First Family".



Il est en revanche moins soutenu par la communauté noire. Beaucoup lui reprochent une position floue quand dans sa ville, un policier blanc a ouvert le feu et tué un jeune homme noir. À l’instar de Kamala Harris, le futur ministre peut avoir des positions fermes sur les questions de sécurité. Il va pouvoir clarifier et expliquer ses idées. Joe Biden a récemment dit qu’à l’avenir, sur la scène politique, on verra beaucoup plus de "Pete Buttigieg" que de "Joe Biden".