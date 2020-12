États-Unis : Hunter Biden, le talon d'Achille de Joe Biden

Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Retour ce jeudi 10 décembre sur les derniers déboires d'Hunter Biden. Le fils cadet de Joe Biden est sous le coup d’une enquête fédérale, la justice s’intéresse à sa situation fiscale. Ce n’est pas la première fois qu'Hunter Biden est dans la tourmente (pour ses affaires ou sa vie privée). Mais cette fois, il est le fils du futur président des États-Unis.

Des affaires d’argent, de drogue, des relations amoureuses tumultueuses, y compris avec la femme de son frère décédé : Hunter Biden c’est l’enfant terrible de la famille. L’État du Delaware veut savoir s'il a omis de déclarer les revenus provenant d'accords avec des investisseurs Chinois.

L’enquête n’est pas nouvelle, seulement, il y avait une pause pendant les élections pour ne pas interférer dans le processus électoral. L’équipe de transition a pris les devants puisque c’est elle qui a annoncé la nouvelle. Dans un communiqué, Hunter Biden dit "prendre cela très au sérieux" mais qu’il prouvera qu’il a géré ses affaires de façon légale. Évidemment, cette enquête va mettre au défi le futur ministère de la justice, et le futur président des États-Unis.

Des affaires en Ukraine et en Chine

Cela fait longtemps que les affaires d'Hunter Biden sont scrutées par la justice et par les opposants de Joe Biden. Après une carrière de lobbyiste, Hunter Biden s’est lancé dans les affaires en Ukraine et en Chine quand son père était vice-président. Il a lancé une société de consultants, s’associe avec des investisseurs chinois. Pas illégal mais quand il accompagne son père vice-président lors d’un voyage en Chine, c’est plus compliqué.

En 2014, il entre au conseil d’administration de BURISMA, gros producteur de gaz ukrainien. Les Ukrainiens sont contents d’avoir avec eux un nom mondialement connu. D’autant que son père est alors chargé du dossier ukrainien par Barack Obama. Et puis, de lourds soupçons de corruption pèsent sur l’entreprise. Le procureur en charge de l’enquête est lui aussi soupçonné de corruption. Joe Biden recommande le limogeage du procureur. Il n’est pas le seul, l’Union européenne et le FMI aussi.

Donald Trump voit un bel espace pour attaquer son adversaire le plus dangereux pour sa réélection. Il appelle le président ukrainien pour qu’il enquête sur les Biden père et fils, en échange d’une aide militaire. Problème : son appel téléphonique a fuité, et cela a valu à Donald Trump une procédure de destitution, qui n’a pas abouti puisque le Sénat est majoritairement républicain.

Dettes, alcool et drogues... Un personnage torturé

À l’origine, tout ça, même involontairement, part des affaires d'Hunter Biden, un personnage torturé. Sa vie privée a souvent été dévoilée dans les médias : il a deux ans quand sa mère et sa petite sœur meurent dans un accident de voiture. Il a ensuite perdu son frère, Beau Biden en 2015. Joe Biden le soutient car ils sont unis par la douleur et le chagrin, mais Hunter est moins brillant et sans doute moins "parfait" que Beau, un Joe Biden 2.0 comme le décrivait son père.

Marié, 3 filles, banquier puis lobbyiste. Au début, tout va bien pour Hunter qui a rapidement des problèmes d’argent : une maison trop chère, l’école privée pour ses filles, des investissements hasardeux. Il boit beaucoup, se drogue, trompe sa femme. Il se mettra même en couple avec sa belle-sœur, un an et demi après la mort de son frère. Hunter Biden rencontra ensuite une strip-teaseuse avec qui il a un enfant, avant de se mettre avec une documentariste, et d'avoir un 5e enfant. Il semble avoir trouvé un équilibre.

Les conseillers de Joe Biden savent qu'"Hunter est son talon d’Achille". Il est l’unique survivant de sa première famille. Malgré tous les écarts de son fils, Joe Biden l’a toujours soutenu. Dans un communiqué il dit qu’il "était fier de lui".