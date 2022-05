Jamais les États-Unis n'avaient vu ça. Karine Jean-Pierre a été nommée porte-parole de la Maison Blanche le 5 mai. Elle prendra la succession de Jen Psaki le 13 mai. Ce n'est que la septième fois qu'une femme est nommée à ce poste, mais c'est la première fois qu'une personne noire devient porte-parole. Le fait que Karine Jean-Pierre soit également ouvertement homosexuelle est également inédit sur ce poste.

Si le nom de Karine Jean-Pierre est à consonance française, c'est parce qu'elle est née en Martinique d'un père haïtien, et a grandi aux États-Unis.

Elle est engagée dans la préservation des droits de l'homme, notamment en tant que membre de l'association Move On, en tant que porte-parole. Elle était considérée comme l'une des meilleures options pour résister à Donald Trump et avait déclaré en 2016 qu'elle est "tout ce que Donald Trump déteste : femme, noire, gay et maman".

Karine Jean-Pierre a aussi travaillé au Center for Community and Corporate ethics, qui cherche à pousser les grandes entreprises à changer leurs pratiques commerciales. Karine Jean-Pierre est aussi journaliste. Elle est intervenue sur plusieurs chaines américaines, telles que Fox News et CNN. Elle a été nommée en 2018 parmi les six "journalistes haïtiens de l'année" par le Haïtian Times.

Elle a participé à plusieurs campagnes électorales aux États-Unis aux côtés de grandes figures démocrates, comme Barack Obama et Kamala Harris (actuelle vice-présidente). Karine Jean-Pierre n'est pas non plus totalement inconnue de l'administration Joe Biden. Depuis l'élection du 46ᵉ président des États-Unis, elle est porte-parole adjointe à la Maison Blanche et seconde Jen Psaki.

En tant que première femme noire et ouvertement gay nommée au poste de porte-parole, elle a tenu à remercier Joe Biden et sa femme sur Twitter "pour cette opportunité". "C'est un honneur. J'ai hâte de servir cette administration et le peuple américain", a--t-elle posté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info