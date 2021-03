publié le 30/03/2021 à 07:15

Le "filibuster", c’est l'une des dispositions les plus étonnantes et surtout les plus importantes de la vie politique américaine. Et cette technique d’obstruction parlementaire pourrait empêcher Biden de faire passer ses grands projets de loi.

Logiquement, le principe de base du Sénat est assez simple : il faut 51 voix sur 100 pour faire passer une loi. Mais il en faut 60 pour stopper les débats sur la loi en question. Donc, tant que la minorité décide de débattre, la loi ne peut pas être votée. Mais attention, il n’y a pas de règle sur le débat. Les sénateurs peuvent discuter du droit de vote mais pas forcément. Ils peuvent parler de la météo, d'architecture, de recettes de cuisine… sans limite de temps.

Une fois que l'orateur détient la parole, il ne doit pas la lâcher. En 1957, le sénateur Strom Thurmond, de Caroline du Sud, est resté au perchoir plus de 24 heures, en lisant l'annuaire téléphonique. En 2021, la situation est légèrement différente : les sénateurs n'ont plus besoin de parler pendant des heures, il leur suffit de déposer un "filibuster" pour que le vote soit bloqué.

Les grands projets de Joe Biden risquent donc d'être bloqués à cause de cette règle. Par exemple, tout de suite après la tuerie du Colorado qui a fait 10 morts, Joe Biden a demandé au Congrès de travailler sur une loi interdisant les armes d'assaut, mais la loi a été bloquée par les sénateurs conservateurs. C'est pourquoi Joe Biden envisage de réformer cette règle.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.