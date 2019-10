publié le 29/10/2019 à 06:37

On en apprend davantage ce matin sur l’opération américaine qui a abouti à la mort du dirigeant de Daesh : les Américains avaient une taupe à l’intérieur ! Malgré, les drones, les satellites, la force militaire, les Américains n’auraient pas pu mener à bien cette opération, sans perte de leur côté, s’ils n’avaient pas bénéficié des informations précieuses données par un espion dans l’entourage proche d’al-Baghdadi, qui était chargé de sa sécurité.

Un espion à l’ancienne, au cœur de l’organisation terroriste la plus dangereuse du monde ! C’est assez remarquable quand on y pense. Alors ce n’est pas directement un espion américain mais un espion des services kurdes, qui travaillaient main dans la main avec les Etats-Unis, jusqu’à ce que le président Trump décide de se retirer du secteur il y 3 semaines. C’est aussi ce retrait qui a précipité l’opération.

Un plan détaillé pièce par pièce

Et c’est le général Mazloum, à la tété des forces kurdes, qui révèle ces nouveaux détails à des médias américains pour bien montrer aux Etats Unis que les Kurdes sont des alliés fiables, et que leur collaboration a été essentielle. Le président Trump avait semblé la minimiser dimanche. Il avait d’abord remercié la Russie, l’Irak et d’autres pays avant de parler des Kurdes, qui ont trouvé que le président manquait de reconnaissance pour leur aide essentielle.

Quelles informations a fourni cet espion ? Il a donné un plan détaillé pièce par pièce de l’enceinte où se cachait Baghdadi. Le nombre de gardes qui le protégeait, leurs rotations. Le plan des tunnels qui avaient été construits sous l’enceinte.

Il était d’ailleurs non loin de Bagdadi quand a eu lieu l’assaut, et il est reparti avec les Américains une fois que tout a été terminé. Mais pour prouver qu’il avait accès à Bagdadi, il a fourni aux Américains ces derniers mois des preuves. Il y a trois mois il a volé un sous vêtement de Al-Bagdadi, les Américains ont pou récupérer de l’ADN et le comparer avec l’ADN dont il disposait. Et sil y a un mois il a fourni un échantillon de sang du fondateur de Daesh.

La dépouille d'al-Baghdadi jetée à la mer

On sait ce qui est arrivé au corps d’al-Baghdadi ? Il a été mutilé, par l’explosion de sa veste explosive, puis l’effondrement du tunnel, mais les restes du corps ont été emportés par les Américains.



Les examens génétiques ont permis de prouver que c’était bien le fondateur de Daesh. Sa dépouille été jetée à la mer, après avoir été lavée, emmaillotée. Comme pour Ben Laden en 2011. On avait su ensuite qu’un texte religieux avait lu et traduit en arabe avant que le corps ne soit jeté à la mer.



Comme pour Ben Laden, les Américains ne voulaient pas qu’une sépulture d’al-Baghdadi devient un lieu de mémoire pour les djihadistes qui voudraient reprendre le flambeau.

On a aussi appris ces derniers heures que le porte parole de Daesh a été tué dans un raid en Syrie, 24h après l’assaut contre Al-Baghdadi.