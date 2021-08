Kathy Hochul est sur le point de devenir la première femme gouverneure de l'État de New York, l'un des plus peuplés des Etats-Unis. Andrew Cuomo a précisé que sa démission, annoncée le mardi 10 août et qui intervient après un scandale d'harcèlement sexuel, prendrait effet fin août.

Lors de cette annonce, le gouverneur de 63 ans, figure démocrate de la lutte anti-Covid, a rendu un hommage appuyé à sa vice-gouverneure Kathy Hochul, une femme "intelligente et compétente", qui va donc le remplacer.

Avec cette démission, la course à la succession d'Andrew Cuomo est officiellement ouverte chez les Démocrates, alors que les prochaines élections auront lieu fin 2022. Sans se déclarer officiellement candidate, cette inconnue du grand public américain, âgée de 62 ans, a tout de suite affiché ses ambitions, se disant prête "à être le 57e gouverneur de l'Etat de New York".

Un engagement contre les violences faites aux femmes

En attendant, c'est elle qui occupera ce fauteuil qu'elle connaît bien, après avoir servi des années auprès d'Andrew Cuomo. Kathy Hochul a rejoint son équipe, où elle est devenue sa numéro 2, en 2014. Issue d'une famille de métallurgistes, d'origine irlandaise, cette diplômée en droit a été élue au Congrès en 2011, rappelle la BBC.

Tout au long de sa carrière, Kathy Hochul a toujours été très engagée contre les violences faites aux femmes. À ce titre, elle a dirigé la campagne "Enough is Enough" d'Andrew Cuomo pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires. C'est donc aussi un symbole qui prend les rênes de l'État de New York La future gouverneure doit tenir sa première conférence de presse ce mercredi.