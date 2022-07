Fusillade au Texas : une vidéo pointe les manquements de la police

Le 24 mai dernier, les États-Unis replongeaient dans l'horreur. Ce jour-là, un lycéen de 18 ans pénétrait dans une école d'Uvalde au Texas et tuait 19 écoliers et deux enseignantes. Durant l'enquête qui a suivi ce drame, le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Steven McCraw, a reconnu que des graves manquements avaient été commis par les forces de l'ordre lors de leur intervention.

Ce mardi 12 juillet, les médias locaux ont révélé des vidéos qui pointent l’inaction de la police durant cette tuerie. Les images, mises en ligne par le journal Austin-American Statesman et la chaîne de télévision KVUE, montrent que les officiers sur place ont mis près de 74 minutes à intervenir. Pendant près d'une heure et quart, on voit des dizaines d'agents arriver, de plus en plus lourdement armés, sans qu'aucun n'entre dans la classe où le tireur s'est retranché avec les victimes.

Ces images montrent aussi le déroulé exact du drame. De l’arrivée du tireur et de son entrée dans l’école à 11h33, jusqu’au moment où les forces de l’ordre l’abattent à 12h50 heure locale. Durant ce laps de temps, on peut voir les policiers se rassembler, se préparer, se servir en gel hydroalcoolique à un distributeur accroché au mur… Mais aucun ne pénètre dans la classe.

Réclamées par les proches des victimes mais jamais rendues publiques par les autorités, ces nouvelles images sont accablantes pour les forces de l'ordre, dont l'action a été qualifiée "d'échec absolu" par Steven McCraw. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment par le ministère de la Justice, mais leurs conclusions n'ont pas encore été rendues.

