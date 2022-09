États-Unis : le rappeur PnB Rock est mort, visé par des tirs dans un restaurant de Los Angeles

Crédit : Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le rappeur avait seulement 30 ans et était papa de deux enfants.

Alors qu'il déjeunait dans une célèbre chaîne de restauration de Los Angeles avec sa compagne, l'influenceuse Stephanie Sibounheuang, le rappeur PnB Rock a été victime d'une fusillade. Transporté en urgence dans un hôpital de la région, le chanteur est décédé quelques heures après l'attaque.

Selon le média américain TMZ, l'auteur des coups de feu en voulait après les bijoux de PnB Rock, que le père de famille de 30 ans avait exposé, quelques heures auparavant, sur les réseaux sociaux. L'auteur des faits n'a pas encore été arrêté, mais la présence de vidéoprotection dans le restaurant devrait aider les policiers américains à l'identifier rapidement.

PnB Rock, Rakim Hasheem Allen de son vrai nom, a grandi à Philadelphie. Il s'est fait connaître du grand public en 2016 grâce à la chanson Selfish et a depuis collaboré avec de grands noms de la scène mondiale, tels Ed Sheeran, Chance the Rapper, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Kodak Black ou Young Thug. Autant d'artistes qui pleurent aujourd'hui l'un des grands noms du rap US sur Twitter.

Cette fusillade vient grossir la liste des rappeurs américains assassinés ces dernières années. ll y avait déjà eu XXXTentacion en 2018, Nipsey Hussel en 2019, Pop Smoke l'année suivante et encore Young Dolph en 2021.

