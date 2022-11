États-Unis : les théories du complot, une "normalité" dangereuse en Amérique

Un homme portant un t-shirt représentant le mouvement QAnon, dans le New Hampshire, aux États-Unis.

Alors que les élections de mi-mandat américaines se tiennent ce mardi 8 novembre, il y a de fortes de chances que leurs résultats soient contestées d'une manière ou d'une autre, rappelant l'élection perdue par Donald Trump en 2020.

L'ancien président républicain, qui pourrait revenir dans la course à la Maison-Blanche en 2024, est d'ailleurs de retour avec ses théories du complot. Sur 1.200 publications du milliardaire sur son réseau social Truth Social, en 58 jours, une centaine mettent déjà en doute l'intégrité des midterms.

Cette stratégie fait écho à celle qu'il avait mise en œuvre il y a deux ans, lorsqu'il avait martelé que le vote par correspondance était sujet à une fraude généralisée, avant que des dizaines de tribunaux ne démentent ces allégations.

Depuis 2020, les complotistes, à l'époque à la marge, ont désormais pignon sur rue. Des élus comme Marjorie Taylor Greene de l'État de Géorgie, ont de plus en plus de poids et n'hésite pas à relayer les propos de la secte QAnon. Un groupe conspirationniste qui affirme que le gouvernement américain manipule ces élections.

