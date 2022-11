Crédit : Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le Bureau Oval de nouveau occupé par Donald Trump ? C'est visiblement le souhait de l'ancien président américain, qui n'a pas caché ses ambitions pour 2024 lors d'un meeting dans l'Iowa, à l'occasion de la campagne des Midterms.

"Afin de rendre notre pays prospère, sûr et glorieux, je vais très très probablement me représenter, d'accord ? Mais vraiment très très probablement", a-t-il lancé, sous les applaudissements de militants républicains. "Tenez-vous prêts, c’est tout ce que je dis. Très bientôt. Tenez-vous prêts", avait-il assuré un peu plus tôt, laissant planer le doute sur une future annonce concernant l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2024.



Et Donald Trump ne ferait pas qu'y penser. Reuters indique que, "selon ses conseillers, Donald Trump a contacté certains de ses proches afin d'élaborer de possibles scénarios". Il "chercherait à bénéficier des victoires républicaines attendues lors des élections de mi-mandat au Congrès qui se dérouleront mardi prochain."

"Je pense qu'il souhaite se présenter et l'annoncer avant Thanksgiving lui donnerait un avantage de taille sur ses opposants", aurait assuré un conseiller de Donald Trump à nos confrères de Reuters.

À écouter 159. Midterms : pourquoi faut-il (aussi) suivre les élections des gouverneurs ? 00:19:31

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info