États-Unis : Trump, Ukraine, IVG ... 3 questions pour mieux comprendre les enjeux des midterms

Les "midterms" riment souvent avec couperet pour la Maison Blanche. Le 8 novembre prochain dérogera-t-il à la règle ? Rien n'est moins sûr. Lors de ces élections législatives de mi-mandat, organisées deux ans après la présidentielle, les Américains choisiront les parlementaires pour siéger à Washington, ainsi que les gouverneurs de 36 États sur 50.

Tous les deux ans, l'ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants sont remis en jeu. Au Sénat, qui compte 100 élus, les mandats durent six ans. Plus d'un tiers seront renouvelés, soit 35 sièges. Les Américains éliront également toute une série d'élus locaux, qui décident des politiques de leur État en matière d'avortement, de régulation environnementale, ou d'armes à feu...

Et force est de constater qu'en plus de 160 ans, le parti du président n'a que très rarement échappé au vote sanction. Cette année, un retour d'une majorité républicaine au Congrès pourrait ainsi avoir des conséquences non-négligeables sur la politique conduite par le pays chez lui comme à l'international.

1 - Que disent les sondages?

Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition républicaine a de grandes chances de s'emparer d'au moins 10 à 20 sièges à la chambre basse, assez pour y être majoritaire. Les sondeurs sont plus mitigés quant au sort du Sénat, où les démocrates espèrent conserver leur majorité.

Le prix de l'essence, des courses, des bonbons pour Halloween... l'opposition républicaine éreinte quotidiennement le bilan de Joe Biden et de son parti sur l'inflation, de loin la principale préoccupation des électeurs américains, d'après les enquêtes d'opinion.

"Les sondages ont dit tout et son contraire", a balayé Joe Biden lundi. "Mais je pense que ça va se conclure par un dernier revirement : les démocrates en tête", a-t-il affirmé. Le leader démocrate mise sur l'indignation déclenchée par la volte-face de la Cour suprême en matière d'avortement pour faire le plein des voix à gauche et au centre.

2 - Pourquoi Moscou pourrait en bénéficier ?

Si les républicains obtiennent la majorité, la politique étrangère de Joe Biden pourrait entrer dans une période de turbulences, même si un revirement complet sur l'Ukraine apparaît encore peu probable. Car s'il y a un sujet qui menace l'unité des républicains, c'est bien l'Ukraine.

Lors de son mandat, Donald Trump avait rompu avec la tradition diplomatique américaine en exprimant son admiration pour Vladimir Poutine. De plus, la première procédure de destitution à l'encontre de l'ex-président républicain a été déclenchée par sa décision de geler le versement d'une aide militaire à Kiev.

Certains républicains pro-Trump ont ainsi critiqué l'assistance militaire à l'Ukraine, qui englobe une première enveloppe de 40 milliards de dollars approuvée en mai à une large majorité des deux partis, ainsi qu'une rallonge de 11,2 milliards de dollars qui reste à approuver. Mais le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, s'est au contraire engagé à en faire encore davantage et à "expédier" des armes à Kiev.

3 - Le coup d'envoi d'un retour de Trump en 2024 ?

Le 8 novembre pourrait également signer le grand retour de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche après sa défaite en 2020. Cerné par les enquêtes, l'ex-président, qui flirte ouvertement avec une candidature en 2024, s'est jeté à corps perdu dans une campagne pour des midterms qui font office de test grandeur nature pour son avenir politique.



Mercredi 26 octobre, le milliardaire républicain a ainsi annoncé pas moins de quatre meetings pour soutenir les candidats de son camp dans l'Ohio, l'Iowa, la Floride, et la Pennsylvanie. La bataille pour le contrôle du Congrès se joue concrètement dans cette poignée d'Etats-clés, les mêmes qui étaient déjà en jeu lors de l'élection présidentielle de 2020, et qui lui avaient valu alors son succès surprise...

