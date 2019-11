publié le 25/11/2019 à 12:25

Le 28 novembre prochain, les Américains vont célébrer la fête de Thanksgiving. Et ce n’est pas seulement un rassemblement familial pour manger de la dinde et de la tarte aux potirons, suivi le lendemain de courses à prix cassés pour le vendredi noir, le Black Friday. Non, au cours du dîner de Thanksgiving, la tradition, c’est que chacun doit dire pourquoi il est reconnaissant. À qui il veut adresser des remerciements.

C'est l'occasion de s'intéresser à des histoires toutes simples, des histoires de vie, comme celle de cette femme, qui a pu compter sur la bienveillance des pompiers, pour retrouver un objet inestimable qu'elle pensait perdu à jamais.

Il y a quelques semaines, Los Angeles a été touchée par une série d'incendies, dans les collines de Brentwood. Une nuit, Patty, 67 ans, est réveillée en panique par sa fille. Il fait sombre, il y a de la fumée partout, et l’atmosphère est brûlante. Les flammes approchent. Patty a juste le réflexe de mettre ses chaussures, elle prend ses chiens, et rien d’autre. Pas le temps d’emporter le moindre souvenir. Elle monte dans sa voiture, et dans le rétroviseur elle voit que sa chambre est déjà en train de brûler.



Un souvenir de famille

Elle sait que la maison que son défunt mari a bâti avec elle en 1976 va partir en fumée. Tous ses objets de valeur, et surtout tous ses souvenirs. C’est surtout cela qui la bouleverse. Les papiers d’immigration de ses grands-parents arrivés d’Europe, l’alliance de sa mère qui est décédée il y a un an et qu’elle avait placée soigneusement dans une boîte, rangée dans un placard de sa chambre.

Quand elle est revenue sur place plusieurs jours après l’incendie, tout avait brûlé. Il ne restait plus rien, seulement des cendres. Mais les pompiers ont quelque chose pour elle. Quand le feu a été éteint, que les soldats du feu, épuisés, ont rangé leur matériel après des jours et des nuits de combat contre les flammes, l’un d’entre eux a aperçu dans le caniveau, dans la masse de débris, de branchages, de cendres et de terre, quelque chose de clair, une petite boite couleur ivoire. Minuscule. Il l’a ouverte.

À l’intérieur, une alliance, avec une petite pierre toute simple. Elle venait de l’une des maisons qui avaient brûlé, la puissance des canons d’eau a projeté jusque-là la petite boîte. Et les pompiers commencent à enquêter : à qui elle peut appartenir ? Ils interrogent les habitants, remontent toutes les maisons de la colline jusqu'à celle de Patty, 300 mètres plus haut. C’est bien ici.

Patty est assurée, elle va vendre ce qui reste de la maison. Mais sans l’attention de ces pompiers, pour lesquelles elle est infiniment reconnaissante, elle n’aurait pu retrouver ce souvenir inestimable, l’alliance de sa mère.