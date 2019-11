publié le 19/11/2019 à 07:12

Cette voiture des grandes heures de l’automobile, qui a sauvé Ford, devient le plus grand pari électrique de l’industrie automobile américaine. Son nouveau modèle est présenté à l’occasion de l’ouverture, ce mardi 19 novembre, du salon de l’auto de Los Angeles.

La Mustang, c'est le modèle de légende lancé il y a 55 ans. 10 millions d’exemplaires vendus depuis aux États-Unis : elle a symbolisé l’Amérique des années 60 et 70, la liberté, les grandes espaces, l’élégance, l’allure sportive, un étalon au galop, plus le ronronnement rauque et chaud de son moteur.

C’est aussi la voiture de Steve McQueen dans Bullitt (1968), de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée dans Un Homme et une Femme (1966). On l'aperçoit dans plusieurs James Bond, comme Goldfinger (1964) ou les Diamants sont éternels (1971).

La même Mustang, avec un moteur électrique

Ce premier modèle électrique est une version SUV, l'un des modèles les plus vendus aux États-Unis. C’est un gros pari pour Ford : l’essence est peu chère ici et il va devoir convaincre les acheteurs de payer davantage pour un moteur électrique.

Pari aussi parce que les constructeurs américains ont proposé jusqu’à présent des véhicules électriques plus petits, qui n’ont pas connu un grand succès. Les électriques représentent moins de 2% du marché, et la plupart d’entre elles sont des Tesla, la marque d’Elon Musk.

Ford, avec cette Mustang, veut montrer qu’un grand constructeur américain, avec un grand modèle de l’histoire automobile, peut aussi passer à l’électrique.

La Mustang devrait coûter 45.000 dollars. Avec la déduction fiscale, on devrait atteindre l’équivalent de 35.000 euros. C’est à dire deux fois moins cher qu’une Tesla de taille équivalente. C’est aussi un pari stratégique, le signe envoyé aux marchés que les grands constructeurs américains se lancent enfin sérieusement dans l’électrique, et vont accélérer leurs investissements. Wall Street va regarder de près les résultats des ventes.

Symbole des grands espaces

Et les bornes de recharge ? C’est un problème aux États-Unis par rapport à l’Europe. Il est déjà parfois difficile de trouver des stations services : quand vous faites de la route dans des déserts de l’Ouest, il ne faut pas avoir oublié de faire le plein.



C’est une crainte pour les acheteurs. Mustang a environ 320 km d’autonomie, un peu plus pour les modèles plus chers. Tesla a construit son propre réseau de stations de recharge.



Les acheteurs de Mustang électriques pourront aller se recharger dans deux réseaux de stations électriques, 12.000 points de recharge à travers le pays. Cette Ford Mustang électrique sera aussi vendue en Europe et en Chine.