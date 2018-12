États-Unis : les habitants de Paradise sont revenus dans leur ville calcinée

publié le 07/12/2018 à 06:20

Il y a 4 semaines exactement éclatait le Camp Fire, l’incendie le plus dévastateur et le plus meurtrier de l’histoire de la Californie. Nous vous avions raconté, à Paradise, ces milliers de maisons en cendres. Un mois plus tard, où en est le bilan ? Car on a parlé dans les jours qui ont suivi d’un millier de disparus.



Mais les autorités prévenaient que ça ne voulait pas dire qu’elles étaient toutes mortes dans l’incendie. Les services du shérif ont pu localiser beaucoup d’habitants qui avaient fui, certains très loin, beaucoup de noms ont été rayés. À ce jour, il reste 10 disparus dont on est sans nouvelles.

Des restes de 85 corps ont été retrouvés, la moitié des victimes ont été identifiées. C’est le feu de forêt le plus meurtrier aux États Unis depuis un siècle. Près de 14.000 bâtiments détruits. Et cette semaine, quelques centaines d’habitants ont pu se rendre à Paradise. Il n’y étaient pas encore retournés depuis.

Des souvenirs retrouvés dans les cendres

Les journalistes avaient pu y accéder alors que le feu brûlait encore. Mais pas les résidents du centre. Et même s’ils avaient vu les images à la télévision, ils sont stupéfaits. Une femme raconte que dans les ruines de sa maison elle n’a reconnu que le tricycle de son fils, et des bouts de poupées de porcelaine offertes par sa grand mère.



Une autre cherchait la bague de mariage de sa mère, décédée il y a 5 ans. Un souvenir auquel elle tenait plus que tout, depuis un mois c’est à cela qu’elle pensait. Elle a fouillé dans les gravats mêlés à la cendre, jusqu’à ce qu’elle retrouve une petite boite de métal qui contenait, la bague. Partiellement fondue, mais reconnaissable.



Une autre habitante a pu identifier les restes du chat, sous les vestiges du lit, et elle les a enterrés. Depuis l’incendie elle a un nouveau tatouage sur son bras, il est écrit : "L’amour est plus fort que la fumée". Et d’ailleurs, malgré cette tragédie, il y a aussi une belle histoire d’amour, à Paradise.

Un mariage pour rappeler qu'il y a de la joie dans ce monde

Megan et Joey se sont rencontrés à Paradise en 2010, se sont aimés, ils y vivaient avec leurs garçons, une famille recomposée. Leur mariage devait avoir lieu le 24 novembre à Paradise. Mais leur maison a brûlé. En partant, Megan a pu emporter son certificat de mariage, une petite boite avec les lettres d’amour écrites par Joey depuis 8 ans.



Les pièces rares de sa collection de BD, qu’il a vendu partiellement l’an passé pour acheter la bague de fiançailles. Leurs chiens, deux terriers, un berger allemand, leurs pinsons, dans une cage, leurs lézards, qui vivent maintenant dans la chambre d’hôtel où ils se sont installés, à deux heures de Paradise.



Elle a aussi pu sauver sa robe de mariage. Qui a bien eu lieu, le samedi 24, non loin de Paradise. Pour la première fois ce matin là, la pluie est tombée, et a dissipé le nuage de cendres qui rendait la respiration difficile. Et comme le raconte Megan au New York Times, ce mariage rappelle à Paradise que malgré ce qu’ils ont vécu, il y a encore de la joie dans ce monde.