Le double homicide et la disparition qui captivent les États-Unis

publié le 24/10/2018 à 07:13

L’histoire d’une double meurtre et d’une disparition intrigue l’Amérique depuis plusieurs jours. Cela se passe dans le Wisconsin, à l’ouest des Grands Lacs, au Nord du pays. Dans un village rural. Une nuit la semaine dernière, la police reçoit un appel d’urgence, peu avant 1 heure du matin. Au bout du fil, beaucoup de bruit, des cris, c’est assez confus. Ils ne peuvent distinguer qu’un seul mot, "Help", à l’aide.



L’appel est interrompu. Alors le régulateur, au téléphone, rappelle, tombe sur un répondeur, au nom de Denise. C’est Denise Closs, les policiers identifient très rapidement son nom, son adresse, ils envoient une patrouille chez les Closs.

Tout va très vite. La voiture arrive seulement 4 minutes après la fin de l’appel, devant la petite maison entourée d’arbres aux feuilles jaunies par l’automne. Tout est calme en apparence, il ne reste plus que le chien, mais la porte d’entrée a été forcée.

Ils entrent, et là ils trouvent Denise Closs, et son mari James, tués, de plusieurs balles.

Jayme, 13 ans, est introuvable

Les policiers comprennent rapidement qu'il s'agit d'un double homicide. Cela n’est pas un suicide, ou un meurtre suivi d’un suicide, car dans la maison, ils ne retrouvent aucune arme. Et très vite, ils se rendent compte qu’il y a un deuxième mystère, car la fille des Closs a disparu. Elle s’appelle Jayme, elle a 13 ans, de longs cheveux blonds, des yeux verts. Elle n’est pas dans la maison.



A-t-elle été enlevée par le ou les meurtriers ? Était-elle un témoin gênant ? Pourquoi n’a-t-elle pas été tuée en même temps que ses parents ? A-t-elle été tuée ailleurs ? Les enquêteurs se posent toutes ces questions, depuis une semaine, car ils n’ont pas beaucoup d’éléments en leur possession.



Ils ont recueilli le témoignage de voisins, qui dit avoir entendu deux tirs, une vingtaine de minutes avant l’appel d’urgence. Ils ont aussi repéré grâce aux caméras de surveillance deux véhicules, dont ils ont rendu public le signalement.

Une alerte enlèvement

Les enquêteurs ont lancé une alerte enlèvement. Depuis 8 jours ils ont reçu plus de 1.300 appels, ils mènent des vérifications, jusqu’en Floride, à l’autre bout du pays, où une adolescente aux cheveux blonds a été vue dans un véhicule qui ressemblait au signalement. Ce n’était pas elle. Certains de ses appels les ont conduit à renforcer les recherches dans les environs. Des hélicoptères et des drones ont survolé les champs de maïs, et les forêts.



Ce mardi, 2.000 habitants sont venus participer à une grande battue à la recherche d’indices. Il y avait tellement de monde que les voitures des volontaires ont formé un long embouteillage inédit dans cette petite ville rurale. Tous les habitants sont invités à chercher, chez eux, dans leur propriété, leurs cabanes de jardin, partout, des indices, pour retrouver, au plus vite, la jeune orpheline.