publié le 16/11/2018 à 07:07

Il y a un an une belle histoire de générosité avait été relayée dans les médias. Celle de Kate et d’un sans-abri qui s’appelle Johnny. Une nuit, Kate roule sur une autoroute près de Philadelphie. Elle tombe en panne d’essence. Elle se met à marcher, seule, sur le bas-côté, vers une station-service, lorsqu’elle croise le chemin de Johnny, qui vit dehors. Inquiet pour la jeune femme, il la raccompagne à sa voiture, lui demande de fermer les portes pour qu’elle reste en sécurité, et il va lui, à la station-service. Et avec les derniers 20 dollars qui lui restent, il lui achète du carburant pour qu’elle puisse rentrer chez elle.



Quelques jours plus tard Kate revient le rembourser. Elle est touchée par l’histoire de ce sans-abri, abîmé par la vie, lui qui avait dédié sa vie au service des autres. C’est un ancien Marine, ancien pompier, ancien secouriste. Donc Kate et son compagnon décident d’ouvrir une collecte sur Internet, qui a récolté plus 400.000 dollars.

Depuis, Johnny le sans-abri a saisi la justice. Il n’a touché que 75.000 dollars, et reprochait à Kate et son petit ami d’avoir dépensé une partie de l’argent pour partir en vacances en Floride, en Californie, à Las Vegas, et même pour acheter une BMW. Johnny disait même qu’ils jouaient une partie des sommes au casino. Eux l’accusaient d’être retombé dans la drogue. La belle histoire était déjà sérieusement écornée.

Une mise en scène pour susciter l’émotion

Mais ce n’était rien en comparaison du rebondissement de ces dernières heures. Mercredi 14 novembre, Kate et son compagnon se sont rendus à la justice. Johnny a été arrêté. Ils vont être poursuivis pour plusieurs charges criminelles, conspiration et vol par tromperie. Toute cette belle histoire était bidon. Ce n’était qu’une grosse fraude.



C’est le couple qui a eu l’idée de monter ce mensonge en comptant sur la viralité de cette histoire sur Internet, les gens, émus par le geste de Johnny, qui allaient dans la foulée verser un peu d’argent dans la collecte. Ça a très bien marché, d’autant mieux les médias nationaux et internationaux ont aussi raconté cette histoire.



Un plan préparé des semaines en avance

C’est Kate et son compagnon qui ont eu cette idée tordue, ils ont repéré Johnny près d’un casino de Philadelphie quelques semaines avant la supposée panne d’essence. Avec un peu d’argent, et la promesse d’une part de la collecte, ils l’ont convaincu de jouer le jeu.



Si cela a été découvert, c’est parce que Johnny a saisi la justice cet été pour toucher davantage. Les enquêteurs reconnaissent que sans cela l’affaire n’aurait probablement jamais été découverte. Aujourd’hui, les trois compères risquent 10 ans de prison. Et le site Internet de la collecte a promis de rembourser les 14.000 généreux donateurs floués.