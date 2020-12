États-Unis : le pire tueur en série de l'histoire du pays est mort

publié le 31/12/2020 à 04:59

L'homme qualifié par la police fédérale américaine de pire tueur en série de l'histoire des États-Unis, Samuel Little, qui a avoué 93 meurtres, est mort mercredi à l'âge de 80 ans, a annoncé l'administration pénitentiaire de Californie.

Celui qui avait avoué 93 meurtres, est mort mercredi à l'âge de 80 ans, a annoncé l'administration pénitentiaire de Californie. Samuel Little, le pire tueur en série de l'histoire des États-Unis pour la police fédérale américaine, tuait ses victimes, souvent des femmes isolées et issues de minorités, en leur portant des coups violents et en les étranglant. Une autopsie doit confirmer officiellement la cause du décès : elle sera pratiquée dans le comté de Los Angeles, où il était incarcéré depuis fin 2014.

Samuel Little purgeait une peine de prison à perpétuité depuis 2014, quand il a été reconnu coupable et condamné pour le meurtre de trois femmes, mais en a revendiqué depuis lors des dizaines d'autres entre 1970 et 2005, dans une quinzaine d'Etats américains, dont la plupart étaient passés inaperçus.