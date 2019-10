Samuel Little : le plus grand tueur en série américain?

publié le 22/10/2019 à 21:00

A la Une de l’heure du crime ce soir une émission spéciale pour vous raconter l’histoire de Samuel Little, 78 ans, ancien boxeur et peintre amateur, peut-être le plus prolifique des tueurs en série américains.

Au début du mois de février dernier, le FBI a publié 16 portraits de victimes présumées de ce serial killer, qui aurait assassiné près de 90 personnes depuis 1982 dans plusieurs Etats américains. Ses victimes, toutes des femmes, en majorité noires ou d’origine hispannique, étaient des marginales, des fugueuses, des droguées, des prostituées, vivant dans les faubourgs des grandes cités américaines. La plupart des décès avaient été classés sans suite, faute de témoins et de preuves. Depuis son arrestation en 2012, et sa condamnation en Californie à la perpétuité réelle pour 3 assassinats, Samuel Little a négocié sa confession aux policiers chargés de nombreux cold cases, en contrepartie d’un changement de prison pour un centre pénitentiaire moins sévère situé au Texas.

Sur les 93 meurtres avoués par Samuel Little, la police américaine a déjà pu confirmer 50 cas non élucidés jusqu’à aujourd’hui. Le FBI espère que les dessins et les portraits peints de ses victimes, aideront à les identifier et à donner à leur famille les réponses qu’elles attendent depuis longtemps".



Qui est vraiment Samuel Little ? Quel a été son parcours ? Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à la Justice américaine ? Pour quel mobile a-t-il commis autant de meurtres ?



Nos invités

Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série auteur du livre « The green killer river » qui vient de paraitre chez French Pulp.