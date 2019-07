et AFP

publié le 25/07/2019 à 12:42

Inculpé dans une affaire d'exploitation sexuelle sur mineures, Jeffrey Epstein a été retrouvé, jeudi 25 juillet, dans un état critique à l'intérieur de sa cellule. Si la piste de la tentative de suicide est pour le moment privilégiée, une possible agression pourrait avoir eu lieu.

Selon des sources judiciaires anonymes citées par les médias américains TMZ, NBC New York et le New York Post, le milliardaire porterait des marques sur son cou. D'après les mêmes sources, ses jours ne seraient cependant pas en danger.

Le juge fédéral en charge de son inculpation avait rejeté la semaine dernière sa demande de remise en liberté. Le financier avait été placé en détention le 8 juillet pour un délit de trafic sexuel sur des mineures et d’association de malfaiteurs. Il risque jusqu'à 45 ans de prison.

Selon l'acte d'accusation, il aurait fait venir des mineures dans ses résidences "pour se livrer à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide".



Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévu le 31 juillet, aucun report n'a, pour le moment, été prononcé.