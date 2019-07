publié le 25/07/2019 à 09:10

"Une fête inoubliable", tel est le souhait d'Amanda Knox qui va se marier et demande la contribution des internautes pour financer des noces sur le thème de l'espace. En 2007, cette Américaine avait été accusée du meurtre de sa colocataire en Italie. Elle avait finalement été disculpée en 2015 après une longue saga judiciaire et médiatique.

Aujourd'hui âgée de 32 ans, et après avoir passé quatre ans en prison, Amanda Knox a annoncé son union avec Christopher Robinson, 35 ans. Les futurs mariés expliquent avoir épargné pour organiser leur mariage, prévu pour l'année prochaine, mais avoir dû utiliser leurs économies. En effet, l'ancienne étudiante a dépensé l'argent mis de côté pour revenir en Italie le mois dernier afin de participer à un congrès sur la justice et les médias.



"Ce dont nous avons besoin est d'une aide pour organiser la meilleure soirée de tous les temps pour notre famille et nos amis", écrit le couple sur son site internet. Sa page de "crowdfunding" demande des donations pour la salle, les décors, le groupe de musique, mais aussi la garderie pour les enfants d'amis, la nourriture et une lune de miel "quelque part dans l'espace et le temps".

Une sollicitation mal perçue par le public

Les internautes sont invités à donner entre 25 et 10.000 dollars, même si le couple ne s'attend pas à des donneurs "aussi généreux". En échange, les contributeurs recevront une copie dédicacée d'un recueil de poèmes du couple intitulé The Cardio Tesseract.



Un journal qualifie de "honteuse" cette requête du couple de trentenaires et de nombreux tweets critiquent la démarche. "C'est d'un tel mauvais goût que je ne peux m'empêcher de penser que c'est une blague", peut-on lire sur les réseaux sociaux.