publié le 29/10/2020 à 03:54

Un président "mesquin", "impétueux" et "inefficace"... Celui qui était l'auteur d'une tribune anonyme explosive à l’encontre de Donald Trump a dévoilé son identité, mercredi 28 octobre. Miles Taylor, ancien chef de cabinet du ministre de la Sécurité intérieure (DHS) John Kelly, avait dénoncé le comportement instable du président américain dans un texte publié en 2018 par le New York Times. Une révélation qui a valu de vives critiques au New York Times. Le quotidien avait affirmé que l’auteur de la tribune était un "haut responsable" du gouvernement.

Miles Taylor a révélé son identité dans une tribune publiée sur le site Medium et intitulée "Pourquoi je ne suis plus anonyme". "Nous ne devons pas le silence au président. Nous lui devons, et au peuple américain, la vérité", a écrit Miles Taylor, qui a travaillé au ministère de la Sécurité intérieure entre janvier 2017 et l'été 2019. Celui qui affirmait dans sa tribune que le président nuisait "à la bonne santé" de la république a par ailleurs assuré qu’il était "un républicain" et qu’il voulait" que ce président ait du succès".

"Un livre bidon" pour Donald Trump

"Trop souvent en temps de crise, j'ai vu Donald Trump prouver qu'il n'a pas de caractère et que ses faiblesses personnelles ont provoqué des échecs de leadership qui peuvent se mesurer en pertes de vies américaines", a expliqué l'ancien fonctionnaire. Miles Taylor affirme que de nombreux membres du gouvernement partageaient son avis. D’après l’ancien responsable, "la majorité ont hésité à s'exprimer par peur de représailles".

En meeting de campagne dans l'Arizona, Donald Trump a répondu avec ironie à l’annonce de son identité. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle, il a évoqué "un type qui n'a jamais travaillé à la Maison Blanche" et qui a écrit "un livre bidon". Le président américain a estimé que le fonctionnaire devrait être poursuivi en justice.

Sarah Matthews, porte-parole de la Maison Blanche, a de son côté dénoncé un "perdant fini", tout en pointant du doigt le New York Times pour avoir garanti l'anonymat à "un responsable de rang inférieur".

Un président "mesquin", "impétueux" et "inefficace".

Dans son texte, "Anonyme" racontait comment lui et d'autres se sont efforcés de lutter de l'intérieur contre les "pires penchants" d'un président au leadership "mesquin", "impétueux" et "inefficace". Après la diffusion du texte, Donald Trump avait crié à la "trahison" et traité l'auteur anonyme de "lâche". Un an plus tard, "Anonyme" publiait le livre "A Warning" ("Un Avertissement"), un "témoignage choquant, de première main, sur le président Trump et son travail", avait déclaré son éditeur.

Pour justifier son choix de garder l’anonymat dans un premier temps, Miles Taylor a expliqué qu’il voulait que "l'attention se porte sur les arguments eux-mêmes", plutôt que d'offrir au président une occasion de "détourner l'attention par des insultes mesquines et des noms d'oiseaux".

Alors que l'élection présidentielle approche, le fonctionnaire a appelé les électeurs républicains à "mettre le pays au-dessus du parti" et à voter pour le candidat démocrate Joe Biden. "Je pense que la décence de Joe Biden nous rassemblera là où la malhonnêteté de Donald Trump nous a déchirés", a-t-il estimé.