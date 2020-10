États-Unis : tenu par une corde par des policiers, un Afro-Américain porte plainte

et AFP

publié le 13/10/2020 à 04:20

C'est une affaire qui avait fait grand bruit aux États-Unis l'année dernière. Un homme noir avait été attaché à une corde tenue par deux policiers blancs à cheval, au Texas.

Donald Neely avait été interpelé pour violation de propriété. Les deux agents de police l'avaient escorté à pied après avoir attaché une corde à ses menottes, une image qui rappelait l'époque des lynchages racistes aux Etats-Unis.

L'homme avait traversé plusieurs pâtés de maison, dans le centre de la petite ville balnéaire de Galveston, devant des passants, dont certains avaient documenté les faits. Une photographie avait notamment circulé sur les réseaux sociaux et suscité l'indignation des internautes.

Dans sa plainte déposée le 7 octobre dernier, Donald Neely juge les actions des agents de police "extrêmes" et "scandaleuses". Il déclare avoir eu "l'impression d'être exposé comme les esclaves", et avoir ressenti "de la honte, de l'humiliation et de la peur".

Le plaignant exige une compensation d'un million de dollars. "Il ne s'agit pas juste d'argent, il s'agit de ce qui est juste ou injuste pour chaque personne, qu'elle soit noire ou blanche, qu'elle souffre de maladies mentales ou non, qu'elle soit sans-abri ou non", a déclaré son avocate.

Au moment de son interpellation, Donald Neely était sans domicile fixe. Il avait été surpris en train de dormir dans l'enceinte d'un bâtiment. Le chef de la police locale, Vernon Hale, avait expliqué que la technique de la corde était enseignée aux agents de police pour convoyer des personnes interpelées, mais qu'il avait décidé de faire cesser cette pratique.

Vernon Hale avait présenté ses excuses à Donald Neely et précisé que ce dernier aurait normalement dû être conduit au poste de police dans un véhicule à moteur, mais que seuls des agents de la police montée étaient disponibles à ce moment là.