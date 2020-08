Présidentielle américaine : qui est Kamala Harris, la colistière de Joe Biden ?

publié le 12/08/2020 à 07:37

Le candidat démocrate Joe Biden a finalement tranché. Il a choisi la sénatrice Kamala Harris comme colistière en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Elle pourrait devenir la première femme vice-présidente des États-Unis en cas de victoire du démocrate contre Donald Trump. Qui est-elle ?

Fille d'immigrés jamaïcain et indienne, Kamala Harris possède un CV impressionnant et accumule déjà les titres de pionnière. Procureure à San Francisco (2004-2011), procureure générale de Californie à deux reprises (2011-2017) et sénatrice américaine depuis 2017, elle a été la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les services judiciaires de l'État le plus peuplé du pays.

Kamala Harris s'était portée candidate à la primaire démocrate puis avait finalement abandonné avant les premiers votes, se ralliant à Joe Biden en mars dernier. Si elle est proche du candidat, qu'elle appelle "Joe" en public, elle avait surpris en l'attaquant avec virulence lors de leur premier débat démocrate, en 2019. Et certains électeurs progressistes lui reprochent son passé de procureure à la réputation dure envers les minorités.

Les appels pour que Joe Biden choisisse une colistière noire se multipliaient depuis le mouvement de protestation historique contre le racisme et les violences policières provoqué aux États-Unis par la mort de George Floyd fin mai. Il avait promis dès mars qu'il choisirait une femme. C'est chose faite.

En mai 2019, le correspondant de RTL aux États-Unis, Philippe Corbé, avait consacré une Lettre d'Amérique à Kamala Harris. Il avait rencontré la sénatrice lorsqu'elle était encore candidate à l'investiture démocrate. Retrouvez cet épisode ci-dessous :

> Kamala Harris, l'anti-Trump Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Originals | Date : 26/05/2019