États-Unis : Kamala Harris, le "coup de génie de Joe Biden", selon Hubert Védrine

publié le 21/01/2021 à 09:00

Elle est un atout indéniable dans la manche de Joe Biden. Kamala Harris, ancienne procureure en Californie, a prêté serment mercredi 20 janvier en tant que vice-présidente des États-Unis. Plus jeune (56 ans), elle a constitué un vent de fraîcheur et de modernité au ticket gagnant des démocrates. Fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, elle est aussi une caution de diversité dans le contexte américain. Enfin, elle est la première femme vice-présidente des États-Unis, et beaucoup lui prédisent le passage au poste suprême à terme.

Invité sur RTL ce jeudi, Hubert Védrine explique qu'il ne faut pas se tromper en cantonnant Kamala Harris à un symbole ethnique ou de genre. "Elle est d'abord très bonne, très compétente, très ambitieuse", relève l'ancien ministre des Affaires étrangères. Selon lui, le choix de cette "centriste" a été politiquement judicieux.

"Le coup de génie de Biden c'est d'avoir pris une femme, considérée comme noire, et qui est plutôt centriste. Il en aura besoin parce qu'il va être harcelé par ses gauchistes", décrypte Hubert Védrine. En conséquence, avoir Kamala Harris à ses côtés va permettre à Joe Biden de pouvoir séduire certains républicains "ayant lâché Trump qui veulent travailler avec lui au Sénat". "Je pense que Mme Harris peut être une carte formidable pour lui sur le plan interne", conclut-il.