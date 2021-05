publié le 06/05/2021 à 07:15

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden multiplie les programmes de dépenses publiques. Le nouveau président des États-Unis a annoncé pas moins de trois plans successifs : une relance classique, un programme d'infrastructure et un plan d'aide aux familles.

Avec les dépenses déjà décrétées par Donald Trump et la rallonge mise en place dans l'intervalle entre les deux président, cela représente 9.000 milliards de dollars, soit 7.500 milliards d'euros, dont l'essentiel seront dépensés entre 2020 et 2021. Cela implique un changement total de mode de financement : dorénavant on augmente les impôts pour redistribuer le plus largement possible.

L'épidémie a été le déclencheur de cette situation, mais derrière cela, il y a un vrai changement de politique économique qui se profile et qui était déjà en route avant l'arrivée de Joe Biden. Désormais, l'investissement public doit tirer l'économie américaine, et non plus l'investissement privé comme cela a été le cas pendant les quarante dernières années.

L'Europe s'inspire des États-Unis

Ce changement idéologique pourrait bien influencer la politique économique de l'Europe continentale et de la France. L'Europe a déjà lancé des programmes de stimulation de la croissance très importants.

Mais si certains voient dans Biden le nouveau Roosevelt, il faut tout de même noter que la France ne part pas du tout du même point que les États-Unis. En matière de relance publique et d'imposition élevée, la France bénéficie d'une expérience beaucoup plus importante que les États-Unis, puisqu'elle pratique cette politique depuis près de 40 ans.

