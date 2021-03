et Catherine Mangin

Bonne nouvelle ! Les chiffres de la croissance pour l'année 2021 s'annoncent meilleurs que ceux, catastrophiques, de 2020. La Banque de France prévoit ainsi une croissance de 5,5% en 2021. Une reprise significative.

En effet, malgré la pandémie, l'économie a su s'adapter et les entreprises ont transformé leur offre. Par exemple, la consommation sur internet s'est largement développée. De plus, grâce au dispositif de chômage partiel mis en place par l'Etat, le nombre d'emplois n'a pas baissé autant que prévu. Les entreprises ont pu garder leurs salariés, en diminuant leur temps de travail. Le taux de chômage ne devrait donc pas dépasser les 10 %. Pas plus qu'une récession classique.

Un constat optimiste à l'échelle mondiale

L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) se veut également optimiste. Elle prévoit une croissance mondiale de 5,6%. Ce regain d'optimisme est dû, d'une part aux progrès du vaccin, et d'autre part au plan de relance américain. Mais à l'échelle mondiale, l'écart entre les Etats-Unis et l'Europe reste important : 6% pour les Américains contre 4 % pour les Européens. Quant à la Chine, elle continue d'occuper la première place du podium, devant les Etats-Unis.

On peut tout de même espérer que l'Europe retrouve un meilleur rythme d'activité. On estime que le niveau de 2019 sera atteint en 2022. Seul souci : l'anticipation de la croissance américaine provoque une hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Par contagion, le phénomène devrait se répercuter en Europe, alors que la conjoncture y est beaucoup moins tonique.



