Dolad Trump et Xi Jinping lors du sommet d'Osaka au Japon en juin 2019

et AFP

publié le 30/07/2019 à 07:41

Après trois mois de silence, les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis reprennent. Négociateurs chinois et américains se retrouvent ce mardi 30 juillet à Shanghaï (Chine) afin de relancer les pourparlers. Néanmoins, Pékin comme Washington tempèrent les attentes sur les chances d'aboutir à un accord.

Les deux puissances sont engagées depuis l'année dernière dans un bras de fer commercial avec l'imposition réciproque de droits de douane punitifs pour un montant total de 360 milliards de dollars. Le différend s'est même étendu au domaine technologique. Huawei, le géant chinois des télécoms a été inscrit sur une liste noire de l'administration américaine pour des raisons de sécurité.

En mai dernier, Donald Trump avait interrompu les négociations avec la Chine, l'accusant d'avoir manqué à ses engagements. Aujourd'hui, ce sont le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui mèneront les discussions côté américain.

Les négociations se déroulent dans un contexte compliqué pour Pékin, qui fait face depuis plusieurs semaines à d'importantes manifestations à Hong Kong et d'une forte hostilité des États-Unis. L'agence officielle Chine nouvelle a admis que les relations entre Pékin et Washington étaient "tendues" et a appelé les Américains à "traiter la Chine avec tout le respect dû" s'ils veulent un accord.