publié le 15/07/2019 à 08:13

La croissance chinoise s'essoufle, signant sa plus faible performance depuis au moins 27 ans. En dépit des efforts de soutien engagés par Pékin, le pays enregistre +6,2% de croissance au second trimestre. Par ailleurs, le mois dernier, les ventes de la Chine à l'étranger ont reculé de 1,3% sur un an, après un rebond de 1,1% en mai.

C'est la plus faible hausse du PIB depuis le début de la publication des données trimestrielles en 1992, selon l'agence Bloomberg. Elle reste toutefois dans la fourchette de croissance visée par Pékin cette année : entre 6 et 6,5% (contre 6,6% en 2018).

"L'environnement économique est toujours compliqué, tant en Chine qu'à l'étranger, la croissance économique mondiale ralentit et les instabilités et incertitudes externes augmentent", a reconnu le porte-parole du Bureau national des statistiques (BNS), Mao Shengyong.

Le président américain Donald Trump, qui ne cesse de dénoncer l'excédent commercial de la Chine vis-à-vis de son pays, a imposé l'an dernier des droits de douane punitifs sur de nombreux produits chinois. Washington a décidé en mai de porter ces surtaxes douanières de 10 à 25% sur 200 milliards de biens chinois exportés annuellement vers les États-Unis, après l'échec des pourparlers avec Pékin.

Mais Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont décrété fin juin une trêve dans leur guerre commerciale après une rencontre à Osaka, au Japon lors du sommet du G20.