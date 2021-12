Depuis 1927, le Time, un magazine américain, élit tous les ans la personnalité de l'année. Cette année, le "titre" revient à Elon Musk, le patron de Tesla et de Space X.

"La personnalité de l'année est un marqueur d'influence", écrit dans un éditorial le patron du Time, Edward Felsenthal. "Peu d'individus ont autant d'influence qu'Elon Musk sur la vie sur Terre et potentiellement aussi sur la vie en dehors de la Terre."

L'année 2021 a été très riche pour l'homme d'affaires. Avec Space X, il a enchaîné les succès, d'un contrat exclusif signé avec la Nasa pour construire le prochain module d'alunissage de l'agence américaine à la première sortie touristique dans l'espace, sans professionnel à bord. "Le but global est de permettre à la vie de se développer sur plusieurs planètes et de faire de l'humanité une civilisation spatiale", a affirmé Elon Musk dans l'entretien accordé au Time.

Mais il voit plus grand et envisage "de construire une ville autonome sur Mars et d'y faire venir des animaux et des créatures terrestres. Un peu comme une arche de Noé du futur", a ajouté l'entrepreneur d'origine sud-africaine, naturalisé canadien puis américain.

Tesla valorisé à plus de 1.000 milliards en Bourse

Mais son autre entreprise, Tesla, n'est pas en reste. Elle continue de dominer le marché des véhicules électriques. À Wall Street, l'entreprise a rejoint en octobre le club très restreint des groupes valant plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse. Elle a livré au troisième trimestre plus de 240.000 véhicules, un record.

Personnalité clivante sur Twitter où il compte 66 millions d'abonnés, le milliardaire n'hésite pas à faire des blagues sur tous les sujets. C'est aussi sur Twitter qu'il a fait la pub de Dogecoin, une cryptomonnaie à l'origine parodique, contribuant à faire s'envoler le cours.

Elon Musk a récemment révélé être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme.