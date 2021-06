Bitcoin : Elon Musk reçoit un avertissement de la part des Anonymous

publié le 07/06/2021 à 16:02

Alors qu’il multiplie des tweets sur les cryptomonnaies, d’aucuns reprochent à Elon Musk de manipuler le cours des bourses, et notamment les Anonymous. Une vidéo a donc été postée le 5 juin sur YouTube par un groupe se réclamant d'Anonymous, un groupe de cybers activistes, lançant un avertissement à l’homme d’affaires.

Le 12 mai dernier, Elon Musk annonçait tourner le dos au Bitcoin, après y avoir pourtant investi 1,5 milliard de dollars. La cause : le "recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions (de gaz à effet de serre) de tous les combustibles", twittait Elon Musk.

Ce revirement de situation semblerait donc être à l’origine de cette vidéo. S’appuyant sur des articles de journaux tels que The Observer, CNBC ou encore The BBC, Anonymous rappelle quelques scandales dont a pu faire preuve Telsa : pollution, travail des enfants, maltraitance des salariés…

Le multimilliardaire y est dépeint comme n’étant "rien de plus qu’un autre gars riche et narcissique qui cherche désespérément de l’attention", quelqu’un qui se prend pour l’homme "le plus intelligent du monde". Ainsi, les Anonymous le blâment de jouer avec la vie des gens en s’amusant avec les cryptomonnaies sur les réseaux sociaux. "Il semble que les jeux auxquels vous avez joué avec les marchés de la cryptographie aient détruit des vies", indique la vidéo, ajoutant que les tweets montrent un "clair mépris pour le travailleur moyen".

Ce n’est pas uniquement l’homme qui est critiqué dans cette vidéo, mais également le modèle économique de l’entreprise Telsa : selon Anonymous, c’est pour pouvoir bénéficier de l’aide gouvernementale sous forme de crédit carbone que le PDG de Telsa s’est dissocié du Bitcoin.

Si la vidéo a été publiée au nom des Anonymous, cela ne reflète pas pour autant l’opinion de toute la communauté. Parce qu’il n’y a pas de hiérarchie et que l’organisation est très décentralisée, n’importe qui a pu partager la vidéo. Le média américain Forbes explique de son côté qu’il est difficile d’attribuer de manière certaine le message aux Anonymous, pointant du doigt que mise en ligne par Anonymous Group, la vidéo n’a pas été repartagée par le compte YouTube officiel d’Anonymous.

Si YourAnonNews, compte Anonymous très influent sur Twitter, explique ne pas être à l’origine de la vidéo, de son côté, YourAnonCentral dit approuver le message :

Si de son côté, Elon Musk n’a pas réagi directement au message des Anonymous, il a cependant twitté : "Ne tuez pas ce que vous détestez, sauvez ce que vous aimez".

