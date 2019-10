publié le 08/10/2019 à 07:38

Contexte particulier aux États-Unis, où les personnes sans-abris deviennent une arme politique. Le président Donald Trump attaque plusieurs grandes municipalités démocrates qu’il accuse de ne rien faire pour limiter le nombre de sans domicile fixe dans les rues. C’est vrai que leur nombre a explosé dans plusieurs grandes villes, + 16 % en un an à Los Angeles, + 17 % en deux ans à San Francisco, à New York c’est + 63 % de plus en 10 ans.

Le président Trump dit que ces villes deviennent un "enfer" et ne sont "plus reconnaissables". Il a dit cet été que des maladies se répandent et que ces images de sans-abri dans les grandes villes font du tort au pays. Il y a quelques jours il a menacé d’attaquer la ville de San Francisco en justice pour non-respect de règles environnementales, à cause des seringues qui selon lui vont polluer l’océan, ce que dément la ville.

Dans ce contexte, deux histoires montrent que cette question des sans-abris peut révéler ce qu’il y a de plus sombre ou de plus lumineux dans l’âme humaine.

Cinq sans-abris passés à tabac par un homme

À Manhattan, dans la nuit de ce vendredi 4 octobre à samedi, cinq sans-abris, qui dormaient dans la rue, à cinq endroits différents, ont été violemment attaqués par un homme, au hasard. Il s’est acharné sur eux avec une barre de fer. Quand on voit les images de surveillance, ça ne fait pas de doute, il voulait les tuer. Quatre d’entre eux ont été battus à mort, le cinquième est gravement blessé mais a survécu. Le plus âgé avait 83 ans.

Le meurtrier a été arrêté. Il est lui-même un sans-abri. Il avait été expulsé de foyers à cause d’agressions. Sa mère l’avait mis dehors car elle avait peur de lui. Il dormait dans un immeuble abandonné sordide à côté de chez elle.

Un anniversaire pour les enfants sans domicile

C’est l’initiative de Tanvi, une lycéenne de Californie qui passe presque tout son temps libre, chaque week-end, à organiser des goûters d’anniversaire pour des petits qui grandissent dans des foyers de sans-abris. Elle a eu l’idée en accompagnant ses parents qui font du bénévolat dans des foyers, et elle a découvert que des enfants n’avaient jamais célébré leur anniversaire.



Elle a donc convaincu des commerçants de lui offrir des gâteaux, des ballons. Elle décore une salle, accueille la famille. Un marionnettiste a décidé de la rejoindre, ainsi qu’une maquilleuse qui vient peindre les visages des enfants. Tanvi prévoit aussi un petit sac avec quelques cadeaux. Elle a déjà organisé 45 goûters d’anniversaire comme ceux-là.