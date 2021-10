États-Unis : Donald Trump sort du top 400 des plus grosses fortunes américaines

Donald Trump ne fait plus partie des 400 Américains les plus riches. L'ancien président des États-Unis et homme d'affaires, dont la fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), ne figure pas dans la liste des 400 plus grosses fortunes du pays, pour 400 millions de dollars.

Publié par le magazine Forbes, cette liste est évidemment dominée par le fondateur d'Amazon Jeff Bezos et ses 201 milliards de dollars, suivi par Elon Musk (190,5 milliards de dollars), Mark Zuckerberg (134,5) et Bill Gates (134). C'est la première fois depuis 25 ans que Donald Trump ne figure pas dans ce classement.

Depuis qu'il est devenu président des États-Unis en 2016, la fortune de Donald Trump n'a cessé de diminuer. Ce qui ne s'est pas arrangé récemment avec la crise de la Covid-19, qui lui aurait coûté 600 millions de dollars.