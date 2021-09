États-Unis : Donald Trump porte plainte contre sa nièce et le "New York Times"

Une plainte de 27 pages pour des dommages subis estimés à 100 millions de dollars, selon la défense de l'ancien président américain qui a décidé de poursuivre en justice sa nièce, Mary Trump, et trois journalistes du New York Times. Donald Trump s'est dit victime d'un "complot sournois" qui visait à '"obtenir ses documents fiscaux".

En 2019, le New York Times avait reçu le prix Pulitzer pour son enquête sur l'ancien promoteur et ses stratégies illégales pour échapper aux impôts. D'après le quotidien, Donald Trump aurait transféré 413 millions de dollars "par le biais d’une société-écran". Des divulgations qui ont mené à l'ouverture d’une enquête par l’administration fiscale de l’État de New York. Le ministère de la Justice a d'ores et déjà ordonné au Trésor de fournir les déclarations d'impôts de l'ex-président républicain.

L'homme d'affaires a décidé de déposer plainte, mardi 21 septembre. Celle-ci accuse trois journalistes - Susanne Craig, David Barstow et Russell Buettner – de s'être livrés à "une vaste croisade pour obtenir des dossiers fiscaux confidentiels de Donald J. Trump". Le texte évoque "une vendetta personnelle" et "un complot sournois" pour récupérer des "documents confidentiels et hautement sensibles" que les journalistes auraient "exploités pour leur seul bénéfice et utilisés comme moyen de légitimer leurs travaux publiés".

Mary Trump, la principale source de l'enquête

Pourquoi l'ancien président républicain poursuit-il également sa nièce ? Mary Trump avait révélé avoir été "la principale source" de cette enquête, dans son livre paru en 2020 Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man.

Dans un communiqué diffusé par la NBC, cette psychologue clinicienne, installée à Long Island, a réagi sans mâcher ses mots : elle a qualifié son oncle de "perdant". "C’est l’affolement. Les murs se referment et il jette dessus tout ce qu’il pense pouvoir y rester collé", a-t-elle déclaré. "Comme toujours" avec Donald Trump, "il va essayer et puis changer de sujet".

D'après la défense du milliardaire, Mary Trump aurait été harcelée par les journalistes. Ces derniers l'auraient persuadée de "faire sortir les dossiers du cabinet de son avocat et les remettre au Times". La plainte l'accuse également d'avoir violé un accord de non-divulgation signé en 2001.