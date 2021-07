Quels sont les projets de Jeff Bezos après Amazon ?

C’est acté, Jeff Bezos se retire de son poste de directeur général de la société Amazon. Une société qu’il avait créée en 1994 et qui est désormais un incontournable du e-commerce : 1.700 milliards de dollars en bourse, 800.000 employés aux États-Unis et près de 1,3 million d’employés dans le monde. En février dernier, il avait déjà évoqué l’idée de son départ dans une lettre envoyée à tous ses employés et accessible sur le blog officiel d’Amazon. Et si à l’origine, ce changement de poste devait se faire en octobre prochain, c’est finalement début juillet que le PDG a fait son annonce.

Il laisse donc son "bébé" entre les mains de Andy Jassy – bien qu’il garde tout de même un pied à Amazon, puisqu’il est toujours à la tête du conseil d’administration. Il disait dans sa lettre qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une retraite : "Être CEO d’Amazon est une grande responsabilité, et c’est très prenant. Quand vous avez de telles responsabilités, il est difficile de se concentrer sur autre chose".

Un rêve lunaire qui prend vie

Et parmi les choses auxquelles il souhaite se consacrer, il y a la conquête de l’espace. En effet, Jeff Bezos se prépare pour le tout premier vol habité dans l’espace. Organisé par sa compagnie spatiale Blue Origin, fondée en 2000, le vol d’une dizaine de minutes se fera à bord de la fusée New Shepard.

Quatre voyageurs seront de la partie : Jeff Bezos donc, son frère Mark, mais aussi Wally Funk, la femme la plus âgée à voyager dans l'espace et un dernier passager dont la place a été vendue à 28 millions de dollars lors d’enchères en juin dernier. Prévu pour le 20 juillet, le vol se fera le jour de la date anniversaire des premiers pas sur la Lune par Neil Armstrong et sera le premier voyage de tourisme dans l’espace.

Un philanthrope ?

Dans sa lettre, il cite également des œuvres caritatives auxquelles il souhaiterait accorder du temps. Le Day 1 Fund tout d’abord. Jeff Bezos s’est engagé en 2018 lors de la création de cette fondation à investir 2 milliards de dollars dans l’aide aux zones prioritaires d’éducation. Et notamment la création d’un réseau de nouvelles écoles maternelles dans les communautés à faibles revenus, mais aussi le financement d’organisations à but non lucratif venant en aide à des familles de sans-abris.

Mais ce n’est pas seulement l’éducation qui intéresse l’ancien PDG d’Amazon, il y a également l’écologie. Il voudrait ainsi se consacrer plus à Bezos Earth Fund, un fonds qu’il a créé l’an passé afin de lutter contre le changement climatique, en y injectant 10 milliards de dollars. Plutôt ironique quand on pense à l’impact environnemental d’Amazon…

Il se dit "très excité par l’impact que ces sociétés peuvent avoir". Ces investissements restent néanmoins dérisoires au vu de sa fortune qui s’élève aux dernières nouvelles à un peu plus de 200 milliards de dollars selon Forbes. Déjà en 2018, Jeff Bezos était critiqué pour sa faible contribution aux œuvres philanthropiques.