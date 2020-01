publié le 01/01/2020 à 11:54

Un tacle de plus contre l'accord de Paris sur le climat. Fervent opposant de ce texte dont il a lui-même retiré les États-Unis, Donald Trump s'est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter pour asseoir sa position concernant le réchauffement climatique.

Relayant une publication vidéo de Jack Posobiec, un compte bien connu au sein de l’extrême droite américaine, où l'on peut voir des voitures en feu dans les rues de Paris (à une date inconnue, la vidéo n'étant pas authentifiée), le président américain a simplement lancé : “Comment ça se passe avec l'accord de Paris ? Ne posez même pas la question !".

Outre ce message à l'encontre de cet accord et plus indirectement au président de la République française Emmanuel Macron, Donald Trump a multiplié les publications sur le réseau social à l'encontre de ses opposants démocrates, à onze mois des élections présidentielles américaines, où il briguera un second mandat.

How is the Paris Accord doing? Don’t ask! https://t.co/9N0yibmDkj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019