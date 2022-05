États-Unis : 14 enfants tués dans une fusillade au Texas

Les États-Unis sont endeuillés par un nouveau drame. Une fusillade dans une école du Texas est à l'origine de la mort de 15 personnes, un enseignant et 14 enfants, a annoncé le gouverneur de l'État ce mardi 24 mai.



Le tireur "a tué, d'une façon atroce et insensée, 14 élèves et il a tué un enseignant", a déclaré Greg Abbott le gouverneur de l'état, en précisant que le suspect, âgé de 18 ans, était également décédé dans ce drame qui a frappé l'école primaire Robb de la ville d'Uvalde, située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio.

Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école américaine depuis de nombreuses années, étaient pour l'instant inconnus. Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, a tenu à remercier sur les réseaux sociaux les "forces de l'ordre héroïques" et les secours pour leur intervention lors de cette "horrible fusillade". Ce drame devrait néanmoins remettre sur le devant de la scène le débat autour du port d'arme dans le pays, alors même que le Texas l'a récemment autorisé en public et sans permis.

