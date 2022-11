Crédit : Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Joe Biden vient d’avoir 80 ans. Et le président démocrate entame la deuxième partie de son mandat. Il va avoir plus d’opposition qu’avant mais moins que ce qu’on lui prédisait. Le raz-de-marée républicain n'a pas eu lieu. Comment ces deux prochaines années vont-elles se passer ? Quelles sont les enseignements des midterms ? Se dirige-t-on vers un nouveau duel Biden-Trump pour 2024 ?

En tout cas, la carte politique américaine de ces deux prochaines années est désormais beaucoup plus claire. L'un des constats de ces élections de mi-mandat, c'est la percée de Ron DeSantis, l’homme qui peut faire de l’ombre à Donald Trump dans son propre parti.

Ce qui l’a propulsé au niveau national, c’est son combat à distance avec Joe Biden lors de la pandémie. Le gouverneur de Floride est devenu le symbole de la lutte contre les restrictions. Et contrairement à l’ancien président, il ne fait passe pas son temps à parler des élections ou soi-disant volées de 2020.

Côté démocrate, l’incertitude demeure surtout sur un second mandat de Joe Biden : se représentera-t-il ou non ? Il faut bien admettre que pour l’instant, il n’y pas de successeur évident. Et la dernière fois qu’on lui a posé la question, Joe Biden semblait assez déterminé. Il a dit qu’il donnerait une réponse début 2023.

Si les démocrates veulent faire "monter" quelqu’un d’autre. Il ne va pas falloir qu’ils traînent. Outre Kamala Harris, le nom de Pete Buttigieg revient… ou (moins connu) celui qui sera le nouveau gouverneur du Maryland, Wes Moore, qui sera le troisième Afro-américain seulement à devenir le gouverneur.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info