157. L'État de New York, entre chutes du Niagara, Woodstock et Catskills

157. L'État de New York, entre chutes du Niagara, Woodstock et Catskills

Un automne "Up State" ! Contrastant avec New York City, l'État de New York est lui très vert. Il permet aux citadins de faire une pause une journée ou un week-end loin de la ville et de ses tumultes. Car il y a de quoi faire dans cette région qui s'étend de Manhattan jusqu'au Lac Ontario, au Nord.

Déjà avec les chutes les plus célèbres du monde : les Niagara Falls, et leur vrombissement impressionnant, qui marquent la frontière avec le Canada voisin. C'est aussi l'endroit où s'est tenu en 1969 le festival Woodstock (et ses deux suites).

Moins connues, la réserve naturelle des Catskills Mountains, avec près d’une centaine de sommets, des lacs, des chutes... Ce parc est très prisé des New Yorkais qui peuvent y aller randonner en fin de semaine. Mais le New York State héberge également une ville qui rime souvent avec Halloween : Sleepy Hollow.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info